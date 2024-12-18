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Общество

В регионе в ближайшие годы надеются устранить нехватку медиков

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Нехватка медицинского персонала особенно остро чувствуется в районах Пензенской области. Один терапевт может обслуживать огромную территорию.

«В Пензе много врачей и есть платные клиники. А в деревнях Вадинского района работает один терапевт на весь район. Надо подумать, как быть. Все-таки тяжело доктору одной. Надо еще одного терапевта. Как быть сельским жителям?» - задала вопрос на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» жительница региона Татьяна Б.

Женщине ответил представитель областного минздрава. Он подтвердил: проблема существует. Однако к решению прикладывают много сил.

«За 10 месяцев в подведомственные медицинские организации трудоустроены 224 врача-специалиста. На 70% это выпускники медицинских вузов, 35 врачей мы приняли на работу из частных медицинских организаций Пензенской области и других ведомств», - рассказал представитель минздрава.

Помочь в решении кадровой проблемы должны юноши и девушки из целевого набора.

«Сейчас у нас обучаются по целевым направлениям 1 028 студентов и 163 ординатора. Они обязаны отработать в государственных учреждениях региона три года. И если все пойдет по плану, то дисбаланс будет устранен», - выразил надежду представитель министерства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Пензенская область дополнительно получит из федерального бюджета 2 588 700 рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Решение о выделении денег приняли, исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

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