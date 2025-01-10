Лед на пензенских водоемах стал опасным для жизни

10.01.2025 | 16:33

Из-за теплой погоды пензенцам рекомендуют не выходить на водоемы. Лед стал тонким.

«Плюсовая температура, осадки в виде дождя и туман сделали ледовое покрытие водоемов хрупким, рыхлым и опасным для жизни», - обратились к жителям региона в ГИМС МЧС России по Пензенской области.

В декабре 2024 года в регионе погибли 3 рыбака: в Лунинском районе в реке Шукше утонул 72-летний любитель ловли, на Сурском водохранилище лишился жизни 82-летний зареченец. Тело еще одного мужчины обнаружили на пруду в селе Русская Норка Шемышейского района.

В январе 2025-го в Пензе под лед провалилась 28-летняя женщина. Ей удалось выбраться и спастись.

Пензенцев призывают не рисковать жизнью. Для того чтобы по льду можно было ходить, его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров.