Появились подробности гибели рыбака на Сурском водохранилище

В Пензенском районе следователи начали проверку по факту гибели 82-летнего мужчины. Пенсионер был жителем Заречного, 10 декабря он отправился на рыбалку в компании трех друзей.
Мужчины занимались ловлей на Сурском водохранилище, рядом с поселком Золотаревка. Когда они уже возвращались, пенсионер провалился под тонкий лед. Товарищи рассказали о случившемся полиции.
Погибшего рыбака из водоема извлекли водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. После проверки примут процессуальное решение.
В следственном управлении призвали жителей области не выходить на неокрепший лед - это очень опасно.
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