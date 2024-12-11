Появились подробности гибели рыбака на Сурском водохранилище

11.12.2024 | 09:13

В Пензенском районе следователи начали проверку по факту гибели 82-летнего мужчины. Пенсионер был жителем Заречного, 10 декабря он отправился на рыбалку в компании трех друзей.

Мужчины занимались ловлей на Сурском водохранилище, рядом с поселком Золотаревка. Когда они уже возвращались, пенсионер провалился под тонкий лед. Товарищи рассказали о случившемся полиции.

Погибшего рыбака из водоема извлекли водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. После проверки примут процессуальное решение.

В следственном управлении призвали жителей области не выходить на неокрепший лед - это очень опасно.