Сетевое издание|18+|Среда|8 янв 2025|15:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

Экономика

Зарплата и аванс в январе: как долгие каникулы повлияют на выплаты

Печать
Telegram

Январь будет для россиян коротким рабочим месяцем: люди выходят c новогодних каникул и приступают к служебным обязанностям 9-го числа. Однако на размере зарплаты для большинства это не отразится.

Если для работника установлен фиксированный оклад, то по итогам месяца он получит привычную сумму. При этом аванс, который выдается после 15-го числа, может оказаться меньше, чем обычно. Дело в том, что выплата производится за дни, отработанные в первой половине месяца, а их в январе 2025 года будет всего 5.

Однако если сотрудники на окладе возьмут больничный или отпуск в январе, то они получат меньше. В производственном календаре указано, что в январе при расчете среднего заработка берут в расчет 17 рабочих дней, то есть средний заработок выше, чем в другие месяцы, и каждый пропущенный день будет стоить больше, чем обычно.

Для части россиян зарплата за январь все же снизится именно из-за праздников. Это коснется тех, у кого она зависит от фактически отработанного времени.

Новогодние каникулы в России длились 11 дней. Первая трудовая неделя в стране станет 2-дневной.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте