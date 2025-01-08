Зарплата и аванс в январе: как долгие каникулы повлияют на выплаты

08.01.2025 | 11:29

Январь будет для россиян коротким рабочим месяцем: люди выходят c новогодних каникул и приступают к служебным обязанностям 9-го числа. Однако на размере зарплаты для большинства это не отразится.

Если для работника установлен фиксированный оклад, то по итогам месяца он получит привычную сумму. При этом аванс, который выдается после 15-го числа, может оказаться меньше, чем обычно. Дело в том, что выплата производится за дни, отработанные в первой половине месяца, а их в январе 2025 года будет всего 5.

Однако если сотрудники на окладе возьмут больничный или отпуск в январе, то они получат меньше. В производственном календаре указано, что в январе при расчете среднего заработка берут в расчет 17 рабочих дней, то есть средний заработок выше, чем в другие месяцы, и каждый пропущенный день будет стоить больше, чем обычно.

Для части россиян зарплата за январь все же снизится именно из-за праздников. Это коснется тех, у кого она зависит от фактически отработанного времени.

Новогодние каникулы в России длились 11 дней. Первая трудовая неделя в стране станет 2-дневной.