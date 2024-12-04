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Общество

С 5 декабря зареченские маршруты направят через Маяк

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Появились подробные схемы движения по обновленным зареченским маршрутам. С 5 декабря они станут ездить через Маяк.

Из Заречного маршрутки № 111, 112 и 113 с Нейтральной направятся по улицам Свободы - Транспортной - Горбатову переулку - Тарханова - Парковой - Автономной - Измайлова - мосту им. В. П. Капашина - улице Злобина - Бакунинскому мосту - улицам Бакунина - Урицкого - Суворова - Московской - Октябрьской до привокзальной площади у Пензы-I.

В обратном направлении от Пензы-I микроавтобусы пойдут по Октябрьской - Московской - улицам Суворова - Урицкого - Бакунина - Бакунинскому мосту - улице Злобина - мосту им. В. П. Капашина - улицам Измайлова - Автономной - Парковой - Тарханова - Горбатову переулку - Транспортной - Свободы - Нейтральной, далее - по маршруту.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при повороте налево с ул. Автономная на ул. Измайлова на ул. Измайлова организовано двухстороннее движение с разрешенным движением по полосе во встречном направлении только для маршрутных транспортных средств», - сообщили в областном Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Автобусы № 101 в направлении Пензы с Нейтральной поедут по улицам Баталина - Антонова - Измайлова - Автономной - Парковой - Тарханова - Горбатову переулку - Транспортной - Кустанайской - Долгорукова - Чаадаева - Большому Сурскому мосту - улицам Луначарского - Старо-Черкасской - Огородной - Восточной - Чехова - Суворова - Володарского - Октябрьской до привокзальной площади у Пензы-I.

В Заречный от Пензы-I они направятся по улицам Октябрьской - Володарского - Суворова - Урицкого - Большому Сурскому мосту - улицам Чаадаева - Долгорукова - Кустанайской - Транспортной - Горбатову переулку - Тарханова - Парковой - Автономной - Измайлова - Антонова - Баталина - Нейтральной, далее - как обычно.

Ранее стало известно, что 102-й автобусный маршрут закроют ради 101-го (в интересах жителей Маяка на него переведут освободившиеся машины).

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