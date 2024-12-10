10.12.2024 | 18:17

С 16 декабря в Пензе изменится схема маршрута № 20. Об этом во время прямого эфира во вторник, 10 декабря, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Чтобы с Барковки можно было выезжать в центр Пензы без пересадки на улице Измайлова», - объяснил он.

С 25 ноября маршрут был переведен на регулируемый тариф и стал подвозящим, то есть проезд в нем обходится пассажирам в 10 рублей. С той же даты машины не доезжают до Пензы-I, ограничиваясь улицей Транспортной.

Сейчас схема такая: ул. Долгая (остановка «Барковка») - ул. Сортировочная - ул. Перовской - ул. Демьяна Бедного - ул. Луговая - ул. Стрельбищенская - ул. Измайлова - ул. Автономная - ул. Парковая - переулок Горбатов - ул. Транспортная - ул. Измайлова - ул. Стрельбищенская - ул. Луговая - ул. Перекоп - ул. Перовской - ул. Сортировочная - ул. Долгая (остановка «Барковка»).

25 ноября в Пензе ради реконструкции перекрыли участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями. Предполагается, что он будет недоступен до 20 мая 2027 года.