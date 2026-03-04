+10,4% за 5 лет: названо число детей-инвалидов в регионе

В Пензенской области за 5 лет возросло количество детей-инвалидов на 10,4%. Если в 2021-м их число составило 4 561, то в 2025-м - уже 5 085.

«Структура детской инвалидности остается неизменной: 1-е место - психические расстройства и расстройства поведения; 2-е место - болезни нервной системы; 3-е место - врожденные аномалии», - говорится в проекте постановления регионального правительства о внесении изменений в программу «Обеспечение неонатального скрининга на территории Пензенской области».

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Чаще всего в Пензенской области выявляют фенилкетонурию (наследственное заболевание, при котором организм не расщепляет аминокислоту фенилаланин, ее накопление вызывает токсическое поражение головного мозга, приводя к умственной отсталости) - 12 случаев за 5 лет; адреногенитальный синдром (врожденная дисфункция коры надпочечников) - 11 случаев; врожденный гипотериоз (заболевание, характеризующееся недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы) - 9 случаев.

В документе отмечается, что с введением в регионе расширенного неонатального скрининга показатель выявляемости наследственных заболеваний вырос с 3,91 до 6,58 на 100 000 детей.

Планируется, что в 2026 году этим обследованием охватят 95% пензенских новорожденных.