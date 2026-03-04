Описан механизм оповещения населения о воздушной тревоге

Начальник оперативного отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Михаил Ларин рассказал обо всех каналах оповещения жителей региона при воздушной угрозе.

«Когда оперштаб получает информацию, что движутся воздушные цели, он информирует руководство области, и губернатор принимает меры по защите территории и населения», - сообщил Михаил Ларин.

Отдается команда оповестить людей. В первую очередь включаются сирены и прерывается эфир телеканалов.

За СМС-уведомления отвечает областное министерство ЖКХ и ГЗН: оно отправляет заявку операторам, чтобы те осуществили рассылку.

Говоря об СМС, Михаил Ларин отметил, что многим они «порядком надоели, вызывают раздражение, иронию». «Но надо принять как должное: задействуется все, чтобы довести до населения экстренную информацию, до каждого жителя», - пояснил он и попросил относиться к информации от РСЧС с пониманием и терпением.

Также для оповещения людей используют систему домофонов: через нее передается голосовое сообщение.

«Это часть нашей жизни, мы живем в такое время, необходимо принимать такие решения», - резюмировал Михаил Ларин.