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Общество

Отключение воды: в Пензе накажут виновников коммунальной аварии

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В Пензе примут жесткие меры по отношению к виновникам коммунальной аварии, из-за которой несколько микрорайонов города во вторник, 3 декабря, остались без холодной воды.

Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко, сообщивший, что к нему в приемную поступает большое количество звонков от граждан, обеспокоенных отключением ХВС.

«Разъясняю ситуацию: причиной стал гидроудар на площадке очистных сооружений «Подгорная», спровоцированный скачком напряжения на сетях электроснабжения. На завтрашнее утро назначено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Уже провел разговор с прокурором Пензенской области Дмитрием Николаевичем Горшковым о необходимости принять самые жесткие меры к виновникам этой спровоцированной непрофессиональными действиями аварии», - написал глава регион на своих страницах в соцсетях.

Он уточнил, что без холодной воды осталось 1 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также 4 медицинских учреждения (список улиц здесь). Горячая вода отсутствует в 102 многоквартирных домах, 4 школах и 9 детских садах.

«Отключений теплоснабжения нет. По моему распоряжению в Пензе объявлен режим повышенной готовности. Последствия аварии устраняются. По прогнозам специалистов, завершить работы планируется после часа ночи. Еще 5 часов потребуется на заполнение системы водой», - добавил Мельниченко.

Прокуратура уже организовала проверку.

«Будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению ее последствий, а также соблюдению требований законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - пояснили в надзорном органе.

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