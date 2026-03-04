Семьи добровольцев, погибших на СВО, могут получить 5 млн рублей

В Минобороны РФ предложили распространить меры социальной поддержки на еще одну категорию бойцов. Речь идет о добровольцах, принимавших участие в СВО или КТО (контртеррористических операциях) в приграничных регионах России.

Проект соответствующего указа Президента России опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. В настоящее время документ обсуждается.

Семьям погибших добровольцев предложили выплачивать 5 млн рублей. Деньги разделят поровну между членами.

Также предусматриваются выплаты добровольцам, получившим ранение, травму или контузию, в размере от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от тяжести увечья. Если бойца признают инвалидом, то ему полагаются 4 млн рублей.

Сейчас добровольцы или их семьи не имеют права на такую социальную поддержку.

Если указ примут, его действие распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

