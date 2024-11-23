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Общество

Стало известно об изменении пензенского маршрута № 88т

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Из-за перекрытия дороги на улице Ерик в связи с реконструкцией железнодорожного моста жители Пензы опасаются остаться без маршрутки № 88т, связывающей центр и микрорайон ГПЗ-24.

Ранее об изменении маршрута не сообщалось. На это обратила внимание подписчица телеграм-канала PenzaInform.

«Про 88-ю маршрутку ни слова нигде, ее совсем отменяют с понедельника?» - спросила женщина.

Ей ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Движение маршрута № 88т, следующего из микрорайона ГПЗ-24, будет перенаправлено через улицы города в соответствии с существующим пассажиропотоком. С ул. Измайлова будет направлено по следующим схемам: мост им. В. П. Капашина - ул. Злобина - ул. Тухачевского - ул. Баумана и далее - по маршруту в обоих направлениях», - пояснил он.

Участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями - перекроют в понедельник, 25 ноября. Он станет недоступен до 20 мая 2027 года.

В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта Пензы, а также Заречного. Подробнее схема представлена здесь.

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