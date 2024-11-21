В Пензе водители маршруток № 80 игнорируют улицу Славы

21.11.2024 | 11:08

Водители маршруток № 80, где применяется регулируемый тариф, нарушают схему движения. На это горожанин с ником David Mills пожаловался на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во «ВКонтакте».

По установленной схеме микроавтобусы должны ехать от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» через Октябрьскую, Суворова, Кирова, Славы, Урицкого, Злобина, Тухачевского, Павлушкина, Свердлова и Калинина.

Однако заезжать на улицу Славы они иногда отказываются, видимо, чтобы не делать крюк. Пассажиров это возмущает.

«Когда маршрут № 80 вернется на свою прежнюю схему в районе ул. Славы? Они по сей день срезают путь. Меняйте схему тогда официально!» - написал пользователь 20 ноября.

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что при проверке расписания движения маршрута № 80 с помощью региональной навигационно-информационной системы (РНИС) было установлено, что 20 ноября микроавтобусы с госномерами Т867АВ/58, Т865АВ/58, Т876АВ/58 в обратном направлении осуществляли движение без заезда на улицу Славы.

«По итогам проверки с водительским составом проведен инструктаж о соблюдении правил перевозок пассажиров и о строгом соблюдении схемы движения», - добавили в минцифры.

В конце октября - начале ноября участок улицы Славы по направлению от Урицкого к Кирова перекрывали на несколько недель ради замены сетей водоснабжения.