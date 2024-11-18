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Общество

В Пензенской области более 300 отцов взяли декретный отпуск

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В Пензенской области продолжает расти число мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком.

По данным регионального отделения Социального фонда РФ на понедельник, 18 ноября, оно достигло 335.

В июле 2023 года отцов в декретном отпуске насчитывалось 105, этот показатель оказался в 2 раза выше по сравнению с 2022-м. В декабре 2023-го мужчин, взявших отпуск по уходу за малышом, было уже более 140, а по состоянию на 19 июня 2024-го – 187.

Оформить так называемый декретный отпуск могут не только матери и отцы, но и работающие бабушки, дедушки и другие родственники. Этот период засчитается в трудовом стаже.

Отпуск можно использовать полностью или поделить с другими членами семьи - как будет удобнее родителям.

Декрет предоставляется до достижения ребенком 3 лет, а до его полутора лет будет выплачиваться ежемесячное пособие (40% от среднего заработка за два предшествующих года, максимальный размер в 2024-м - 49 123 рубля). Работодателю нужно подать заявление о предоставлении отпуска по уходу и свидетельство о рождении ребенка.

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