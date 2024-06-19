В Пензенской области все больше отцов берут декретный отпуск

19.06.2024 | 15:34

В Пензенской области становится все больше мужчин, берущих декретный отпуск по уходу за ребенком.

Так, в июле прошлого года сообщалось, что таковых 105, и этот показатель был в 2 раза выше по сравнению с 2022 годом. В декабре 2023-го отцов-декретников было уже более 140, а по состоянию на 19 июня 2024-го их в регионе насчитывается 187.

В отделении Соцфонда по Пензенской области напомнили, что отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а до его полутора лет будет выплачиваться пособие. Работодателю нужно подать заявление о предоставлении отпуска по уходу и свидетельство о рождении ребенка.

Размер пособия составит 40% от среднего заработка за два предшествующих года. В этом году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 49 123 рубля в месяц, минимальный - 9 227 рублей. Первая выплата приходит не позднее 10 календарных дней со дня поступления документов в отделение СФР по Пензенской области, а далее - 8-го числа месяца за предыдущий.

Оформить отпуск по уходу за ребенком по уходу за ребенком могут не только матери и отцы, но и работающие бабушки, дедушки и другие родственники, фактически ухаживающие за малышом. Период декрета засчитывается в трудовой стаж. Также отпуск можно использовать полностью или поделить с другими членами семьи - как будет удобнее родителям.