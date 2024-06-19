Сетевое издание|18+|Среда|19 июн 2024|17:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области все больше отцов берут декретный отпуск

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области становится все больше мужчин, берущих декретный отпуск по уходу за ребенком.

Так, в июле прошлого года сообщалось, что таковых 105, и этот показатель был в 2 раза выше по сравнению с 2022 годом. В декабре 2023-го отцов-декретников было уже более 140, а по состоянию на 19 июня 2024-го их в регионе насчитывается 187.

В отделении Соцфонда по Пензенской области напомнили, что отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а до его полутора лет будет выплачиваться пособие. Работодателю нужно подать заявление о предоставлении отпуска по уходу и свидетельство о рождении ребенка.

Размер пособия составит 40% от среднего заработка за два предшествующих года. В этом году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 49 123 рубля в месяц, минимальный - 9 227 рублей. Первая выплата приходит не позднее 10 календарных дней со дня поступления документов в отделение СФР по Пензенской области, а далее - 8-го числа месяца за предыдущий.

Оформить отпуск по уходу за ребенком по уходу за ребенком могут не только матери и отцы, но и работающие бабушки, дедушки и другие родственники, фактически ухаживающие за малышом. Период декрета засчитывается в трудовой стаж. Также отпуск можно использовать полностью или поделить с другими членами семьи - как будет удобнее родителям.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте