Оператор билайн удвоил скорость 4G-интернета в Каменке и Куваке

13.11.2024 | 17:01

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Оператор билайн продолжает модернизировать свою сеть в Каменском районе Пензенской области. Теперь жители и гости Каменки, а также старинного русского села Кувака могут пользоваться мобильными сервисами на более высоких скоростях, даже несмотря на постоянно растущую нагрузку на сеть в популярных туристических местах.

По данным оператора, средняя скорость мобильного интернета выросла в 2 раза. Такие позитивные изменения в качестве связи стали возможны после того, как технические специалисты билайна добавили дополнительный слой LTE.

Благодаря использованию еще одного частотного диапазона обеспечивается более высокая скорость 4G-интернета. Вместе с тем расширилась зона покрытия как в самих населенных пунктах, так и вблизи исторических достопримечательностей.

Это позволит более уверенно пользоваться необходимыми мобильными сервисами, такими как оплата коммунальных услуг, шопинг на маркетплейсах или просмотр фильма онлайн, дома, на работе или в дороге.

Расширение частотного диапазона в сети 4G открывает новые возможности и для посетителей музеев и памятников культуры. Туристы во время поездки в Каменку или Куваку смогут чаще делиться впечатлениями в соцсетях, общаться с близкими по видеосвязи и за несколько секунд загружать онлайн-карты, чтобы построить маршрут до усадьбы В. Н. Воейкова или до единственного в России «Музея живой воды».

«Сегодня стабильный и быстрый мобильный интернет стал важным фактором комфорта для местных жителей, а туристам позволяет быстро находить нужную информацию и посетить во время поездки еще больше интересных мест. Кроме того, цифровые сервисы открывают новые возможности для предприятий.

Поэтому для нас было крайне важно ускорить мобильный интернет в центре Каменки, обеспечить более широкое покрытие сетью 4G на туристических объектах в пригороде и в селе Кувака. И, конечно, в периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, медицинские, образовательные и культурные учреждения.

Кроме того, проведенная модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE *. Этот сервис работает в сети 4G и позволяет клиенту одновременно разговаривать и серфить в интернете на привычных скоростях», - отметил директор Пензенского отделения билайна Антон Тайдонов.

Оператор билайн реализует целый комплекс инновационных решений для поддержания надежности сети, который в компании называют умной сетью **. Например, благодаря одной из технологий, агрегации частот, даже «тяжелые» файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

* VoLTE – VoiceoverLTE – голос через LTE.

** Качество услуг зависит от разных факторов. Умная сеть билайна - комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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