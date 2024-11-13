Сетевое издание|18+|Среда|13 ноя 2024|17:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Оператор билайн удвоил скорость 4G-интернета в Каменке и Куваке

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxwVZNFa

Оператор билайн продолжает модернизировать свою сеть в Каменском районе Пензенской области. Теперь жители и гости Каменки, а также старинного русского села Кувака могут пользоваться мобильными сервисами на более высоких скоростях, даже несмотря на постоянно растущую нагрузку на сеть в популярных туристических местах.

По данным оператора, средняя скорость мобильного интернета выросла в 2 раза. Такие позитивные изменения в качестве связи стали возможны после того, как технические специалисты билайна добавили дополнительный слой LTE.

Благодаря использованию еще одного частотного диапазона обеспечивается более высокая скорость 4G-интернета. Вместе с тем расширилась зона покрытия как в самих населенных пунктах, так и вблизи исторических достопримечательностей.

Это позволит более уверенно пользоваться необходимыми мобильными сервисами, такими как оплата коммунальных услуг, шопинг на маркетплейсах или просмотр фильма онлайн, дома, на работе или в дороге.

Расширение частотного диапазона в сети 4G открывает новые возможности и для посетителей музеев и памятников культуры. Туристы во время поездки в Каменку или Куваку смогут чаще делиться впечатлениями в соцсетях, общаться с близкими по видеосвязи и за несколько секунд загружать онлайн-карты, чтобы построить маршрут до усадьбы В. Н. Воейкова или до единственного в России «Музея живой воды».

«Сегодня стабильный и быстрый мобильный интернет стал важным фактором комфорта для местных жителей, а туристам позволяет быстро находить нужную информацию и посетить во время поездки еще больше интересных мест. Кроме того, цифровые сервисы открывают новые возможности для предприятий.

Поэтому для нас было крайне важно ускорить мобильный интернет в центре Каменки, обеспечить более широкое покрытие сетью 4G на туристических объектах в пригороде и в селе Кувака. И, конечно, в периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, медицинские, образовательные и культурные учреждения.

Кроме того, проведенная модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE *. Этот сервис работает в сети 4G и позволяет клиенту одновременно разговаривать и серфить в интернете на привычных скоростях», - отметил директор Пензенского отделения билайна Антон Тайдонов.

Оператор билайн реализует целый комплекс инновационных решений для поддержания надежности сети, который в компании называют умной сетью **. Например, благодаря одной из технологий, агрегации частот, даже «тяжелые» файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

* VoLTE – VoiceoverLTE – голос через LTE.

** Качество услуг зависит от разных факторов. Умная сеть билайна - комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото freepik.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте