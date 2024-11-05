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Общество

Зареченцев просят сохранять спокойствие 6 ноября

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В Заречном теперь каждую первую среду месяца будут звучать сирены. Производственное объединение «Старт» предполагает проводить проверку объектовой системы оповещения, сообщили в администрации закрытого города.

Ближайший запуск намечен 6 ноября. Сирены завоют в 15:00.

Жителей Заречного просят сохранять спокойствие.

В октябре в Пензенской области дважды проверяли системы оповещения населения. Первый раз - 2 октября, тогда аналогичные мероприятия проводились по всей стране. Как обычно, в отдельных местах звук сирены был громок и отчетлив, в других же слился с городским шумом.

Вторая проверка готовности системы оповещения населения состоялась 10 октября. В этот день использовали не только сирены, но и СМС-рассылку.

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Источник — фото администрации Заречного
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