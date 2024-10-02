Часть жителей Пензы снова не услышала работающие сирены

02.10.2024 | 11:48

В среду, 2 октября, в Пензенской области, как и во всех регионах страны, прошла проверка систем оповещения населения.

Сообщалось, что сирены включат в 10:40. Однако они завыли в 10:35 - в первый раз.

В 11:00 в Пензе систему оповещения запустили вновь, но не в каждом районе. В 11:01 ее включили в третий раз - опять по всему городу.

Традиционно в телеграм-канале PenzaInform под сообщением о сиренах множество жителей областного центра и близлежащих населенных пунктов написали, услышали они звук или нет.

Как и в прошлые разы, в отдельных местах он был громок и отчетлив, в других же слился с городским шумом. Пензенцы из одних и тех же районов, видимо, проживающие в их разных частях, оставили противоположные отклики.

На полное отсутствие сигнала пожаловались из Арбековской Заставы и Спутника. Есть и другие недовольные: «На проспекте Строителей слышно слабовато», «В Засечном не слышно», «На Захарова не слышали», «На Барковке не слышно», «ГПЗ - очень плохо слышно», «В Маньчжурии слышно плохо», «На Бугровке не слышно от слова вообще», «На Гидрострое было слышно плохо, и это окна открыты настежь», «Согласие - с закрытыми окнами не слышно совсем», «Ахуны тишина», «Западная очень тихо, даже не ясно, что это сирена», «Кулакова, 1, - еле слышно при открытом окне, шум машин полностью перекрывает звук сирен» «В районе фабрики игрушек мы сидим в помещении, вообще ничего не слышали» «Маяк - ничего не слышали», «На улице было слышно, но дома при открытых окнах не слышно, р-н Глобуса», «Плохо было слышно. ТЦ «Метро», Карпинского», «Заводской вообще не слышно», «Бессоновка с закрытыми окнами не слышно. С открытым - еле-еле».

В то же время многие отчетливо услышали сирену: «В Ахунах хорошо слышно было», «В центре отлично», «На Окружной было отлично слышно», «В Кривозерье слышно», «На Шуисте было отлично слышно», «В Заре было прекрасно слышно», «Заводской - слышно», «В конце Бессоновки слышно отлично», «Район Токарная (завод Элетех) слышно отлично», «Проспект Победы, громко и отчетливо».

Часть жителей Пензы услышала сирену только потому, что была предупреждена о ней: люди специально открывали окна. «Это что получается, рулетка - кому повезет, тот и спасен?», «Видно, сирены для тех, кто на улице», - предположили горожане.

В предыдущий раз систему оповещения проверяли в июне. Тогда пензенцам рассылали еще и СМС-сообщения. Одни получили их через 5 минут после того, как сирены замолчали, другие - спустя час. В этот раз уведомлений на телефоны не было.