Назван новый срок отключения воды на нескольких улицах Пензы

26.10.2024 | 10:01

Стал известен новый срок отключения холодного водоснабжения на ряде улиц Пензы. Ранее прекращение подачи ресурса в связи с перекладкой сетей планировалось на сутки с 8:00 23 октября, но затем дату перенесли.

С 20:00 28-го октября до 20:00 29-го числа ресурс не будут подавать по следующим адресам:

- Калинина, 1, 1а, 3, 7, 9, 17, 27а, 33, 33а, 33Б, 61, 63;

- Красная Горка, 39, 37а, 37Б;

- Малый проезд Свердлова, 6;

- Свердлова, 28, 49, 55;

- Куйбышева, 10а, 18а, 32, 36;

- Лермонтова, 1, 2, 4, 6;

- Площадь Куйбышева, 1а;

- Богданова, 4, 10, 12, 12Б, 14, 21а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 50а, 52, 54;

- Максима Горького;

- площадь Маршала Жукова, 4;

- Тамбовская, 28, 30;

- Чкалова, 40, 42;

- Советская, 2, 4;

- Московская, 40, 72а, 74;

- Володарского, 1, 5, 9, 11, 17, 23, 31, 39, 45, 47.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.