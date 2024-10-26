Назван новый срок отключения воды на нескольких улицах Пензы

Стал известен новый срок отключения холодного водоснабжения на ряде улиц Пензы. Ранее прекращение подачи ресурса в связи с перекладкой сетей планировалось на сутки с 8:00 23 октября, но затем дату перенесли.
С 20:00 28-го октября до 20:00 29-го числа ресурс не будут подавать по следующим адресам:
- Калинина, 1, 1а, 3, 7, 9, 17, 27а, 33, 33а, 33Б, 61, 63;
- Красная Горка, 39, 37а, 37Б;
- Малый проезд Свердлова, 6;
- Свердлова, 28, 49, 55;
- Куйбышева, 10а, 18а, 32, 36;
- Лермонтова, 1, 2, 4, 6;
- Площадь Куйбышева, 1а;
- Богданова, 4, 10, 12, 12Б, 14, 21а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 50а, 52, 54;
- Максима Горького;
- площадь Маршала Жукова, 4;
- Тамбовская, 28, 30;
- Чкалова, 40, 42;
- Советская, 2, 4;
- Московская, 40, 72а, 74;
- Володарского, 1, 5, 9, 11, 17, 23, 31, 39, 45, 47.
«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.
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