Сетевое издание|18+|Четверг|24 окт 2024|10:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе отменено отключение холодного водоснабжения

Печать
Telegram

В Пензе отменили отключение холодного водоснабжения, запланированное на сутки. Об этом проинформировали в ресурсоснабжающий организации.

Ранее горожан оповестили, что с 8:00 четверга, 24 октября, до 8:00 следующего дня на нескольких улицах отключат холодную воду. Это потребовалось для того, чтобы компания-застройщик смогла переложить водопроводные сети.

Воду должны были отключить в ряде домов на улицах Калинина, Красной Горке, Свердлова, Куйбышева, Лермонтова, Чкалова, Тамбовской, Советской, Московской, Володарского и Максима Горького.

Также ресурс должен был исчезнуть на сутки в Малом проезде Свердлова, на площадях Маршала Жукова и Куйбышева.

В администрации Пензы уточнили, что о сроках переноса работ горожанам сообщат дополнительно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте