В Пензе отменено отключение холодного водоснабжения

24.10.2024 | 08:15

В Пензе отменили отключение холодного водоснабжения, запланированное на сутки. Об этом проинформировали в ресурсоснабжающий организации.

Ранее горожан оповестили, что с 8:00 четверга, 24 октября, до 8:00 следующего дня на нескольких улицах отключат холодную воду. Это потребовалось для того, чтобы компания-застройщик смогла переложить водопроводные сети.

Воду должны были отключить в ряде домов на улицах Калинина, Красной Горке, Свердлова, Куйбышева, Лермонтова, Чкалова, Тамбовской, Советской, Московской, Володарского и Максима Горького.

Также ресурс должен был исчезнуть на сутки в Малом проезде Свердлова, на площадях Маршала Жукова и Куйбышева.

В администрации Пензы уточнили, что о сроках переноса работ горожанам сообщат дополнительно.