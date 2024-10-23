В Пензе несколько улиц на сутки останутся без холодной воды

23.10.2024 | 19:05

В Пензе в четверг, 24 октября, на нескольких улицах отключат холодную воду. Ресурса не будет 24 часа, в это время компания-застройщик займется перекладкой водопроводных сетей.

С 8:00 24-го числа до 8:00 25-го без водоснабжения останутся улицы:

- Калинина, 1, 1а, 3, 7, 9, 17, 27а, 33, 33а, 33Б, 61, 63;

- Красная Горка, 39, 37а, 37Б;

- Малый проезд Свердлова, 6;

- Свердлова, 28, 49, 55;

- Куйбышева, 10а, 18а, 32, 36;

- Лермонтова, 1, 2, 4, 6;

- Площадь Куйбышева, 1а;

- Максима Горького;

- Площадь Маршала Жукова, 4;

- Тамбовская, 30, 28;

- Чкалова, 40, 42;

- Советская, 2, 4;

- Московская, 40, 72а, 74;

- Володарского, 1, 5, 9, 11, 17, 23, 31, 39, 45, 47.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.