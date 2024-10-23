В Пензе несколько улиц на сутки останутся без холодной воды

В Пензе в четверг, 24 октября, на нескольких улицах отключат холодную воду. Ресурса не будет 24 часа, в это время компания-застройщик займется перекладкой водопроводных сетей.
С 8:00 24-го числа до 8:00 25-го без водоснабжения останутся улицы:
- Калинина, 1, 1а, 3, 7, 9, 17, 27а, 33, 33а, 33Б, 61, 63;
- Красная Горка, 39, 37а, 37Б;
- Малый проезд Свердлова, 6;
- Свердлова, 28, 49, 55;
- Куйбышева, 10а, 18а, 32, 36;
- Лермонтова, 1, 2, 4, 6;
- Площадь Куйбышева, 1а;
- Максима Горького;
- Площадь Маршала Жукова, 4;
- Тамбовская, 30, 28;
- Чкалова, 40, 42;
- Советская, 2, 4;
- Московская, 40, 72а, 74;
- Володарского, 1, 5, 9, 11, 17, 23, 31, 39, 45, 47.
«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.
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