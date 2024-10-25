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Общество

В Пензе депутата озаботила детская игра в «прятки на сутки»

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Причиной исчезновения 13-летней школьницы могла стать рискованная игра, в которую сейчас вовлекают несовершеннолетних. Такое мнение высказал в пятницу, 25 октября, один из депутатов Пензенской городской думы при обсуждении темы предупреждения безнадзорности несовершеннолетних.

Накануне в селе Богословка Пензенского района девочка не пришла из школы. Поисками занимались десятки людей - родные, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане. Школьницу обнаружили утром живой и здоровой: две девушки независимо друг от друга увидели ее и позвонили на горячую линию поисковиков.

Депутат отметил, что подросток воспитывается в благополучной семье. По его мнению, причиной внезапного исчезновения могла стать игра, которая распространяется через социальные сети: детям предлагается на сутки пропасть.

«Наверное, надо отреагировать по учреждениям», - предложил народный избранник.

Подробности игры под названием «Исчезни на 24 часа» изложены на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». По условиям требуется пропасть на сутки, выключив мобильный телефон, не используя никаких гаджетов и ничего не говоря своим близким. За отличный итог игроки получают призы, например видеоигры или «примочки» для гаджетов.

«Условия «флешмоба» дети и подростки обсуждают в популярных пабликах. Многие рассказывают о своих впечатлениях, когда взволнованных пропажей ребенка родителей скорая увозила в больницу с сердечным приступом», - говорится в разъяснении.

В итоге либо ребенка находят, либо он возвращается домой. Но за 24 часа с ним может произойти что угодно.

«Поговорите с детьми об опасности таких челленджей, игр, пряток, о том, что они могут быть опасны», - призывает автор.

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