Сетевое издание|18+|Пятница|25 окт 2024|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

13-летнюю школьницу из Богословки нашли живой и здоровой

Печать
Telegram

Пропавшая накануне девочка-подросток из села Богословка Пензенского района найдена живой и здоровой.

В четверг, 24 октября, она оставила дома телефон и не вернулась из школы. Поисками занимались родственники, полиция, волонтеры.

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что девочку нашли утром в пятницу, 25 октября.

«Ее состоянию ничего не угрожает», - добавили в пресс-службе ведомства.

Около 9:20 на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об успешном завершении поисков.

«Найдена, жива. Спасибо всем неравнодушным за участие в поиске на местности и за удаленную помощь. Отдельная благодарность свидетелям, оставлявшим сведения на горячую линию отряда», - говорится в объявлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте