13-летнюю школьницу из Богословки нашли живой и здоровой

25.10.2024 | 09:24

Пропавшая накануне девочка-подросток из села Богословка Пензенского района найдена живой и здоровой.

В четверг, 24 октября, она оставила дома телефон и не вернулась из школы. Поисками занимались родственники, полиция, волонтеры.

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что девочку нашли утром в пятницу, 25 октября.

«Ее состоянию ничего не угрожает», - добавили в пресс-службе ведомства.

Около 9:20 на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об успешном завершении поисков.

«Найдена, жива. Спасибо всем неравнодушным за участие в поиске на местности и за удаленную помощь. Отдельная благодарность свидетелям, оставлявшим сведения на горячую линию отряда», - говорится в объявлении.