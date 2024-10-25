В селе Богословка пропала 13-летняя школьница

25.10.2024 | 07:46

Правоохранители, волонтеры и родственники ищут 13-летнюю жительницу села Богословка Пензенского района Алису Левину. В четверг, 14 октября, девочка не вернулась из школы.

Ориентировка на несовершеннолетнюю размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Алиса Левина имеет рост 165 см, худощавое телосложение, волнистые окрашенные волосы до плеч, голубые глаза.

На школьнице были надеты красная куртка, темно-синие брюки, черные ботинки, черная шапка. Она имела с собой черный рюкзак.

Любую информацию об Алисе Левиной просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.