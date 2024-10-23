Водителям дадут больше времени на обжалование штрафов

23.10.2024 | 21:33

В среду, 23 октября, в Совете Федерации приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, автомобилистам дадут больше времени на обжалование штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Слово «суток» заменили на «дней». Таким образом, водители смогут обжаловать штраф в течение 10 дней, а не 10 суток.

«Как пояснил один из авторов документа, зампредседателя Комитета палаты регионов по международным делам Елена Афанасьева, данное изменение предоставит возможность перенести срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении на первый рабочий день, если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день», - сообщила «Парламентская газета».

Поправки вступят в силу со дня официального опубликования обновленного закона.

Ранее Президент Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров с помощью специальных устройств. Нарушитель не сможет сесть за руль максимум в течение полутора лет, спецустройство подлежит конфискации.