Сетевое издание|18+|Понедельник|14 окт 2024|17:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Путин подписал закон о лишении прав автомобилистов за одно нарушение

Печать
Telegram

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров с помощью специальных устройств.

Текст нормативного правового акта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2024 года.

Закон предусматривает лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией спецустройства. Сейчас за езду с нечитаемыми номерами автомобилистам грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее в октябре автомобилистов начали наказывать за неоплаченный проезд по платным трассам. Так, с 1 сентября по 6 октября было выписано более 140 тысяч штрафов за бесплатный проезд по проспекту Багратиона в Москве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте