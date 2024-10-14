Путин подписал закон о лишении прав автомобилистов за одно нарушение

14.10.2024 | 16:08

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров с помощью специальных устройств.

Текст нормативного правового акта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2024 года.

Закон предусматривает лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией спецустройства. Сейчас за езду с нечитаемыми номерами автомобилистам грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее в октябре автомобилистов начали наказывать за неоплаченный проезд по платным трассам. Так, с 1 сентября по 6 октября было выписано более 140 тысяч штрафов за бесплатный проезд по проспекту Багратиона в Москве.