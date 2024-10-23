Гражданка Узбекистана нелегально жила в Пензенской области

23.10.2024 | 11:09

Белинский районный суд рассмотрел дело 41-летней гражданки Республики Узбекистан, которая с августа 2023 года уклонялась от выезда из России.

Женщину-нелегалку выявили в селе Студенка в октябре этого года во время проверки режима пребывания иностранных граждан на территории РФ.

В судебном заседании она признала вину и пояснила, что ей было известно об окончании срока пребывания в стране, однако разрешение на проживание она не оформляла. В Белинском районе женщина живет одна, родственники находятся в других регионах России.

Суд назначил иностранке наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

«Коллегией по административным делам решение оставлено без изменения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В октябре в регионе подвели итоги второго этапа операции «Нелегал-2024». Сотрудники полиции проверили 659 мест концентрации иностранных граждан. Было зафиксировано 147 административных нарушений в сфере миграции. В итоге 12 человек было решено выдворить из страны, 11 лицам запретили въезд на территорию России.

Кроме того, выявлено 5 фактов с признаками преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учет, возбуждено 1 уголовное дело.