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Общество

Детям до 16 лет собираются запретить пользоваться самокатами

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В России готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В Правительстве РФ провели совещание, где Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст, а также депутаты Госдумы согласились пойти на эту меру, пишут «Известия».

Кроме того, было принято предложение о необходимости получать права для вождения СИМ. На совещании обсудили и запрет движения самокатчиков по тротуарам и проезжей части.

«Последнее ограничение не вступит в силу сразу: для начала нужно создать специальную инфраструктуру, чтобы не создавать угроз для пешеходов и помех водителям обычного транспорта. Согласно протоколу, Минтранс должен оформить эти правила, согласовать с участниками совещания, чтобы в перспективе их легализовать», - отмечает издание.

В стране давно обсуждается вопрос регулирования сферы использования СИМ. Сейчас детям до 7 лет разрешено кататься по пешеходным и велопешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам, а также по обочине проезжей части, но все это - строго в сопровождении взрослых.

Ребята 7-14 лет могут ездить самостоятельно, при этом им запрещено двигаться по обочине. Подросткам старше 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по пешеходной зоне, тротуарам, пешеходной дорожке в случае, если масса транспортного средства не больше 35 кг, отсутствует полоса для велосипедистов или велопешеходная дорожка.

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