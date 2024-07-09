Маленьких пензенцев на самокатах должны сопровождать взрослые

09.07.2024 | 16:33

В Госавтоинспекции напомнили о том, где юным жителям Пензенской области разрешено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

К СИМ относится транспорт средства, имеющий одно или несколько колес, предназначенный для индивидуального передвижения человека: электросамокаты, сегвеи, моноколеса.

Детям до 7 лет разрешено кататься на СИМ по пешеходным и велопешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам, а также по обочине проезжей части, но все это - строго в сопровождении взрослых.

Ребята 7-14 лет могут ездить самостоятельно, при этом им запрещено двигаться по обочине.

Подросткам старше 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по пешеходной зоне, тротуарам, пешеходной дорожке в случае, если масса транспортного средства не больше 35 кг, отсутствует полоса для велосипедистов или велопешеходная дорожка.

«На дороге разрешено движение транспортного средства со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Диана Дементьева.