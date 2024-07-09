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Общество

Маленьких пензенцев на самокатах должны сопровождать взрослые

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В Госавтоинспекции напомнили о том, где юным жителям Пензенской области разрешено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

К СИМ относится транспорт средства, имеющий одно или несколько колес, предназначенный для индивидуального передвижения человека: электросамокаты, сегвеи, моноколеса.

Детям до 7 лет разрешено кататься на СИМ по пешеходным и велопешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам, а также по обочине проезжей части, но все это - строго в сопровождении взрослых.

Маленьких пензенцев на самокатах должны сопровождать взрослые

Ребята 7-14 лет могут ездить самостоятельно, при этом им запрещено двигаться по обочине.

Маленьких пензенцев на самокатах должны сопровождать взрослые

Подросткам старше 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по пешеходной зоне, тротуарам, пешеходной дорожке в случае, если масса транспортного средства не больше 35 кг, отсутствует полоса для велосипедистов или велопешеходная дорожка.

«На дороге разрешено движение транспортного средства со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Диана Дементьева.

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Источник — видео, фото управления ГАИ областного УМВД РФ
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