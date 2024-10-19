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Общество

На Тропе здоровья укладывают плитку и возводят габион

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На Тропе здоровья продолжается капитальный ремонт. Сейчас в нем задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

О том, как идут работы, в пятницу, 18 октября, рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев.

На Тропе здоровья укладывают плитку и возводят габион

Протяженность прогулочной зоны составляет 1 400 метров. Сейчас на ней укладывают тротуарную плитку со стороны улицы Красной. Готово около 600 метров.

Одновременно сотрудники подрядной организации укрепляют откосы со стороны родника «Самоварник» по направлению к Красной.

На Тропе здоровья укладывают плитку и возводят габион

«Также ведутся работы по устройству свайного фундамента под подпорные стенки, предназначенные для удержания грунта от обрушения. Это будет габион - металлическая сетка, засыпанная натуральным камнем, на свайном фундаменте», - пояснил Вадим Астафьев.

Он уточнил, что габион установят там, где уровень земли расположен значительно выше пешеходной тропы. Прежде всего это касается верхней ее части со стороны парка Белинского.

Кроме того, на тропе появятся фонари, лавочки и урны.

На Тропе здоровья укладывают плитку и возводят габион

На сегодняшний день из-за ремонта Тропа здоровья закрыта для посещения. Завершить его планируется к маю 2025 года.

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Источник — фото УКС г. Пензы
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