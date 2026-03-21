На «Госуслугах» запустили черновики заявлений на запись в первый класс

С пятницы, 20 марта, у пензенских родителей появилась возможность заранее составить заявление на запись ребенка в первый класс и отправить его в день старта приемной кампании.

Черновик заявления создается на «Госуслугах». Как только подойдет момент, потребуется просто кликнуть на «Отправить».

«Каждая школа устанавливает свое время старта приема документов, но это должно произойти не позднее 1 апреля. У родителей, создавших черновик заявления на «Госуслугах», появится таймер обратного отсчета - он поможет не пропустить нужный момент», - пояснили в Минцифры РФ.

Помимо Пензенской области, опция доступна жителям еще 16 регионов РФ, участвующим в эксперименте.

До 30 июня будут зачислять детей, которые живут на прикрепленной к школе территории, а также льготников. С 6 июля по 5 сентября принимают заявления от всех желающих, если в образовательном учреждении еще остались свободные места.

Функция создания черновика заявления появилась на «Госуслугах» в 2025 году. Черновик можно было составить с 17 марта.