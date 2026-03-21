Парковка у железнодорожного вокзала в Пензе погружена в темноту

Платная автостоянка на Привокзальной площади в Пензе не освещается, пожаловался горожанин.

В TG-канале главы города Олега Денисова мужчина поинтересовался, почему не установят фонари.

На обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ.

«Строительство дополнительного освещения на Привокзальной площади в настоящее время не планируется. Возможность проведения работ будет рассмотрена при наличии необходимых ресурсов», - сообщил он.

В 2025 году на Привокзальной площади провели ремонт. Для разграничения транспортных и пешеходных потоков разработали новую схему движения. С этой целью на площади установили шлагбаумы. Устройства функционируют на двух полосах для заезда автобусов, еще две оставлены под свободное движение такси и частных машин. Пешеходы теперь перемещаются по тротуарам, островкам безопасности и зебрам.

С 18 февраля этого года начала действовать платная парковка. Стоимость 1 часа составляет 50 рублей, первые 40 минут предоставляются бесплатно.