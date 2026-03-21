В Пензе в День Победы планируют снова организовать авиашоу

В Пензе обсудили подготовку к празднованию 9 Мая. Планируется, что центральной площадкой для мероприятий станет Юбилейная площадь.

В программе - концерты, тематические акции, традиционная эстафета.

«В этом году мы встречаем 81-ю годовщину, которая пройдет под девизом «Единая Победа, единая страна». Предстоит большая работа: благоустроить воинские захоронения и памятные места, заняться праздничным украшением города. Обязательным элементом оформления станут флаговые композиции - российский триколор, флаг Пензенской области и Знамя Победы», - сообщил глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос организации авиашоу над Монументом воинской и трудовой славы.

В 2025 году в День Победы пензенцы также смогли увидеть авиашоу. Самолеты регионального отделения ДОСААФ подняли в небо флаг России, потом георгиевскую ленту и нарисовали в воздухе триколор.

