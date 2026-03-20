21 марта жителей Пензенской области ждет туманный день

21 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, местами туман, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -2...-7 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +5...+10. К ночи на воскресенье снова похолодает до -2...-7 градусов.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что в эти выходные Пензенская область останется под влиянием антициклона, повышенный атмосферный фон поспособствует сохранению теплой весенней погоды.

В старину подмечали, что туман в этот день - к утренним заморозкам.