Пензенской районной больнице могут присвоить имя ее первого главврача

Пензенской районной больнице планируют присвоить имя ее первого главврача К. А. Карагизова. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра 27 марта.

Инициатива принадлежит сотрудникам медучреждения, уточняется в пояснительной записке.

Константин Александрович Карагизов родился в 1916 году. Пензенской РБ он руководил в течение 45 лет, с 1941-го, когда она именовалась Ленинской ЦРБ Терновского района, по 1986-й.

После войны молодой главврач добился расширения площадей лечебного учреждения и сделал его фактически ведущим медцентром района.

За заслуги Константин Карагизов был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», значком «Отличнику здравоохранения», также ему было присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР.

Дополнительное финансирование на реализацию проекта не потребуется. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.