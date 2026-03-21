На покупки на маркетплейсах хотят ввести самозапрет

В России планируется ввести добровольное самоограничение трат в онлайн-магазинах. Это поможет оградить граждан от мошенников, которые, получив доступ к персональным данным человека, оплачивают дорогие покупки от его имени.

«В последнее время стали поступать обращения от граждан, в которых указывают на некоторые, скажем так, несовершенства при покупке товаров на маркетплейсах. Поэтому поддерживаю инициативу. Мера предложена по аналогии с уже действующими ограничениями», - отметил в беседе с изданием «Парламентская газета» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, некоторые граждане склонны совершать импульсивные покупки, тратя больше денег, чем могут себе позволить. Установленный лимит на траты им поможет.

Сейчас инициативу обсуждают. По словам Аксакова, в весеннюю сессию в Гордуме РФ внимательно изучат ситуацию на рынке и примут решение.

В России уже ввели самозапрет на кредиты, он начал действовать с 1 марта 2025 года. С 1 сентября 2026-го граждане смогут запретить себе участвовать в азартных играх и казино.