На Земле ожидается сильная геомагнитная буря

В пятницу, 20 марта, на Земле ожидается сильная магнитная буря, предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что возмущение ожидали еще 19 марта, однако к 15:00 20-го числа геомагнитное поле осталось в диапазоне от спокойного до неустойчивого.

«Параметры солнечного ветра поменялись не сильно - его скорость и температура остаются в пределах обычных показателей, а плотность, продержавшаяся в течение нескольких часов на повышенных отметках, сейчас также опустилась ближе к норме», - написал Леус в своем канале в мессенджере Telegram.

По последним прогнозам, возмущения поля ожидаются до 24 марта включительно. Бури уровня G2-G3 могут быть 20-го числа и в выходные, 21-22 марта. Прогнозируется, что они продлятся почти неделю.

В последние годы бури уровня G2-G3 фиксируются достаточно часто, так как Земля находится в фазе высокой солнечной активности. Ученые ожидают, что в ближайшие годы явление пойдет на спад.

