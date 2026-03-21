В Пензе заранее начали подготовку к Пасхе и Радонице

В Пензе начали заранее готовиться к Светлой Пасхе и Радонице, праздникам, в которые горожане традиционно посещают кладбища.

Как сообщил глава Пензы Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте», он поручил управлению ЖКХ привести в порядок подъездные пути к местам захоронений, проверить состояние контейнеров для мусора.

Ближе к праздникам намерены организовать подвоз технической воды.

Также в Пензе хотят запустить временные маршруты до мест захоронений. График будет опубликован позже.

«Заранее прошу всех ответственно отнестись к парковке личного транспорта, чтобы не создавать помех проезду общественного», - обратился к пензенцам Олег Денисов.

В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, а Радоницу будут отмечать 21-го числа.