Тропа здоровья останется закрытой до окончания всех работ

03.10.2024 | 17:32

На Тропе здоровья в Пензе продолжается ремонт, из-за которого объект стал временно недоступен для горожан. О ходе работ рассказал начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

По его словам, уже установлены ограждения и предупреждающие таблички, укреплены откосы со стороны «Самоварника».

«Принято решение сделать подпорные стенки там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия самой пешеходной тропы. Прежде всего это касается верхней ее части со стороны парка Белинского. Конструкция согласована. Это будет габион - металлическая сетка, засыпанная натуральным камнем, на свайном фундаменте», - уточнил Вадим Астафьев.

1 октября началось переустройство сетей наружного освещения, поэтому все фонари обесточили. Для безопасности пешеходов тропу закрыли. Попасть туда нельзя до окончания ремонта.

На благоустройство Тропы здоровья направили 100 млн рублей. Там укрепят склоны,

восстановят подпорные стенки, приведут в порядок дорожки. Кроме новых фонарей, появятся также скамейки.