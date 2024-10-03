Сетевое издание|18+|Четверг|3 окт 2024|17:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Тропа здоровья останется закрытой до окончания всех работ

Печать
Telegram

На Тропе здоровья в Пензе продолжается ремонт, из-за которого объект стал временно недоступен для горожан. О ходе работ рассказал начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

По его словам, уже установлены ограждения и предупреждающие таблички, укреплены откосы со стороны «Самоварника».

«Принято решение сделать подпорные стенки там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия самой пешеходной тропы. Прежде всего это касается верхней ее части со стороны парка Белинского. Конструкция согласована. Это будет габион - металлическая сетка, засыпанная натуральным камнем, на свайном фундаменте», - уточнил Вадим Астафьев.

1 октября началось переустройство сетей наружного освещения, поэтому все фонари обесточили. Для безопасности пешеходов тропу закрыли. Попасть туда нельзя до окончания ремонта.

На благоустройство Тропы здоровья направили 100 млн рублей. Там укрепят склоны,

восстановят подпорные стенки, приведут в порядок дорожки. Кроме новых фонарей, появятся также скамейки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УКС г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте