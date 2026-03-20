В Соцфонде напомнили о возможности оформить семейную выплату

Родители 2 (или больше) детей младше 18 могут рассчитывать на помощь от государства в виде семейной выплаты, напомнили в СФР в пятницу, 20 марта. Правила ее назначения правительство утвердило в конце прошлого года.

На социальную поддержку имеют право работающие матери и отцы (либо опекуны, либо усыновители). Возраст детей повышается с 18 лет до 23, если они учатся очно в колледжах или вузах. Основной параметр оценки нуждаемости - среднедушевой доход семьи: он не должен быть больше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Размер семейной выплаты равен разнице между фактически внесенным налогом и пересчитанной по минимальной 6%-й ставке суммой. В семейный бюджет вернется 7%.

В Соцфонде обратили внимание, что отказ получат:

- те, у кого не было в расчетном периоде доходов, облагаемых налогом;

- должники по алиментам;

- лишенные родительских прав или ограниченные в них.

Заявление о назначении выплаты можно подать с 1 июня по 30 сентября.

