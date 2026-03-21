Губернатор принял решение выделить 600 млн рублей на ремонт дворов

Губернатор Олег Мельниченко на форуме «Есть результат!» поделился итогами пятилетней Народной программы партии «Единая Россия».

В 2025 году объем отгруженных товаров составил 577 млрд рублей, это на 70% больше, чем в 2021-м. Пензенская область вышла на 1-е место в Приволжском федеральном округе по темпам роста производства молока, сельхозпродукции, а также мяса птицы и скота.

В регионе ввели в эксплуатацию 180 артезианских скважин, 280 башен, проложили 277 км водопровода. Качественной питьевой водой обеспечили порядка 100 000 жителей сельской местности.

Пензенская область вошла в пятерку лучших регионов РФ по строительству и ремонту дорог. За 5 лет обновили около 2 000 км покрытия.

В регионе появляется новый общественный транспорт, строятся дома, медучреждения, школы и детские сады, оснащаются современным оборудованием учреждения культуры, благоустраиваются парки и скверы.

«Создаем условия, чтобы в Пензенской области хотелось жить, работать, создавать семьи и растить детей. При формировании новой «Народной программы» до 2030 года опираемся на запросы людей. Наша цель - выстроить систему поддержки, начиная с момента создания семьи и принятия решения о рождении ребенка», - сообщил Олег Мельниченко в своем канале в MAX.

Ключевой задачей программы остается помощь участникам спецоперации и их близким. Регион первым в стране запустил проект по комплексной реабилитации бойцов, получивших тяжелые ранения, он называется «Сурское мужество». Кроме того, реализуется проект «Герои Пензенского края», в рамках которого участникам СВО помогают найти себя в мирной жизни.

В этом году продолжит работу проект «Мой двор». Олег Мельниченко поручил выделить 600 млн рублей на ремонт территорий у многоэтажек и 1 млрд рублей - на обновление дорог в Пензе.

Планируется распространить проект на другие муниципалитеты области.

«Как отметил наш Президент Владимир Владимирович Путин, «Единая Россия» всегда ставит во главе своих задач защиту интересов граждан. Впереди еще много работы. Мы вместе строим будущее родного региона для новых поколений», - написал губернатор.