Со вторника, 1 октября, Тропу здоровья в Пензе закрыли для пешеходов из-за переустройства сетей освещения. Об этом предупредила пресс-служба городской администрации.
Работы проводятся в рамках капитального ремонта объекта и предполагают использование крупногабаритной техники. Для безопасности гуляющих проход на время решили запретить.
На благоустройство Тропы здоровья направили 100 млн рублей. Планируется укрепить склоны,
восстановить подпорные стенки, привести в порядок дорожки. Кроме новых фонарей, появятся также скамейки.
К основным работам приступили в сентябре, из-за крутых спусков нужно было оценить несущую способность грунта. Подрядчик уже укрепил шпунтами участок в районе «Самоварника».
Прогулочный маршрут будет завершаться на улице Красной. Там хотят заасфальтировать дорогу и привести в порядок лестницу, ведущую на Кураева.
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