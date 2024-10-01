01.10.2024 | 20:29

Со вторника, 1 октября, Тропу здоровья в Пензе закрыли для пешеходов из-за переустройства сетей освещения. Об этом предупредила пресс-служба городской администрации.

Работы проводятся в рамках капитального ремонта объекта и предполагают использование крупногабаритной техники. Для безопасности гуляющих проход на время решили запретить.

На благоустройство Тропы здоровья направили 100 млн рублей. Планируется укрепить склоны,

восстановить подпорные стенки, привести в порядок дорожки. Кроме новых фонарей, появятся также скамейки.

К основным работам приступили в сентябре, из-за крутых спусков нужно было оценить несущую способность грунта. Подрядчик уже укрепил шпунтами участок в районе «Самоварника».

Прогулочный маршрут будет завершаться на улице Красной. Там хотят заасфальтировать дорогу и привести в порядок лестницу, ведущую на Кураева.