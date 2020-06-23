Сотрудникам «Пензенских бань» задолжали почти 1,5 млн рублей

23.06.2020 | 10:04

В Пензе работники муниципального учреждения смогли получить положенные им выплаты только после вмешательства прокуратуры. Нарушение трудового законодательства было допущено в МУП «Пензенские бани».

«У предприятия бытового обслуживания возникла частичная задолженность по заработной плате за апрель-май 2020 года перед 84 сотрудниками в общей сумме более 1,4 млн руб.», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокурор Октябрьского района г. Пензы возбудил административное дело. Руководителя МУПа оштрафовали на 10 тыс. руб. и потребовали устранить нарушение.

В результате задолженность перед работниками предприятия была полностью погашена.