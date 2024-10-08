В Пензе запланировали обустроить остановку «Тропа здоровья»

08.10.2024 | 12:43

В Засурье все-таки появится остановка «Тропа здоровья», о которой так просят жители ближайших домов. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Почему автобус № 93 не останавливается на остановке «Тропа здоровья», на которой останавливается 99-я маршрутка? Это очень актуальная остановка, но мы едем мимо, а потом возвращаемся назад чуть ли не километр», - пожаловался один из читателей PenzaInform.ru.

Редакция направила его вопрос в ГКУ и во вторник, 8 октября, получила оттуда ответ.

Директор Лариса Панкова подтвердила, что пока в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы такого пункта, как «Тропа здоровья» нет, однако его обустройство уже запланировано управлением ЖКХ.

«Осуществление остановки автобусами № 93 для посадки и высадки пассажиров на этом остановочном пункте возможно только после его включения в схему движения маршрута и в вышеуказанный реестр», - говорится в документе.

Сроки появления павильона не обозначены.