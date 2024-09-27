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Общество

Названо условие для появления остановки «Тропа здоровья»

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История с возвращением остановочного пункта «Тропа здоровья» на маршрут № 93 в Пензе получила продолжение. Губернатору продолжают поступать жалобы на эту тему.

«Обращаюсь от жителей новостройки (Кордон Студеный, дом 48). У нас 520 квартир, и плюс 3 дома по 60 квартир, и плюс строятся еще 3 дома по 520 квартир. В Засурье пустили автобус № 93, и он почему-то не делает остановку на нашем пятачке, хотя раньше, когда ходил 9а, там была стационарная остановка. Сейчас же нас провозят от дома на расстояние более 1 км.

В наших домах много детей, и они должны ходить 1 км туда и обратно без освещения по лесу.

Сейчас сделали конечную остановку 93-го автобуса, где практически нет домов, стоит несколько частных строений. Почему такая несправедливость? Очень просим решить вопрос с остановкой. Пусть она будет дополнительной, рядом с тропой здоровья и нашими многоквартирными домами», - написала пользовательница Тамара К. на странице главы региона во «ВКонтакте».

Ранее в управлении ЖКХ сообщили, что профильный отдел рассмотрит возможность организации остановочного пункта на указанном участке. Теперь появилась информация от минцифры.

«Включение в реестр остановочных пунктов на маршруте № 93 остановки возле тропы здоровья возможно только после приведения остановочного павильона в нормативное состояние с учетом всех норм безопасности», - говорится в сообщении.

Когда это условие будет исполнено и дождутся ли люди появления остановки, остается неизвестным.

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