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Общество

Зону у Спасского собора пришлось закрыть из-за самокатчиков

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Пензенцам объяснили, почему потребовалось перегородить забором пешеходную дорожку у Спасского собора, которая вела к спуску на улицу Московскую.

Об установке ограждения стало известно в субботу, 5 октября. Пензячка, которая наблюдала за процессом, рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что забор появился по распоряжению администрации города.

Дорожка вымощена камнем. По словам женщины, она существует очень давно. «Я помню ее с 1987 года, когда пришла работать в НИИ ВТ», - сообщила горожанка.

7 октября в чате телеграм-канала PenzaInform представитель управления ЖКХ города пояснил: забор установили, чтобы обезопасить людей.

«От жителей города неоднократно поступали обращения по вопросу необходимости обеспечения безопасности для пешеходов на данном участке пешеходной зоны в связи с движением велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В целях исключения наездов на пешеходов было принято решение об ограничении прохода на данной территории. Для движения пешеходов доступен тротуар, расположенный у монумента «Мать», и лестничный марш, который оборудован в непосредственной близости», - сообщил представитель управления.

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