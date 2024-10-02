На станции Леонидовка пассажиры рисковали жизнью из-за поездов

02.10.2024 | 12:31

На станции Леонидовка под Пензой пешеходы рисковали жизнью из-за стоянки грузовых поездов, которые преграждали им дорогу.

Пройти к посадочной платформе и обратно оказывалось невозможно, люди вынуждены были либо пролезать под вагонами, либо тратить много времени, чтобы обогнуть длинный состав опять же по путям.

Один из пассажиров сообщил о проблеме на личном приеме заместителя Приволжского транспортного прокурора. Проверка подтвердила слова заявителя.

Начальнику Куйбышевской дирекции управления движением (структурное подразделение ОАО «РЖД») внесли представление с требованием «незамедлительно принять меры по обеспечению безопасного прохода пассажиров по наземному пешеходному переходу», что и было сделано, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

С аналогичной проблемой на станции Пенза-II сталкивались люди, шедшие от улицы Складской в сторону Нахаловки. На трудности с переходом жаловались и жители частного сектора на улице Свободы.