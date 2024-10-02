На Олимпийской аллее началось строительство парковки

02.10.2024 | 17:29

Процесс преобразования Олимпийской аллеи со стороны Окружной идет полным ходом. Речь об участке в конце центральной дорожки.

24 сентября городская администрация сообщила, что парковочное пространство здесь расширят и модернизируют. В частности, обновят асфальтобетонное покрытие, установят дополнительные опоры освещения и разместят зарядную станцию для электромобилей.

Площадки под парковку с обеих сторон дорожки уже сформированы, впереди - их обустройство, для которого завезены щебень и песок. В настоящее время рабочие занимаются укладкой бордюрного камня и тротуаром.

Мероприятия реализуются на благотворительные пожертвования компании инвесторов. В планах также поставить на самой аллее, справа от пункта проката инвентаря, скамейки, урны и кафе-павильон с туалетными комнатами, а рядом оборудовать площадку с резиновым покрытием для занятий уличной гимнастикой.

Многие пензенцы восприняли информацию о благоустройстве этой зоны критически. Горожане не поняли смысла расширения парковки, ведь у СЗК «Дизель-Арена», в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, есть стоянка минимум на 800 автомобилей.

Также им неясно, зачем делать площадку для занятий физкультурой у 4-полосной дороги, а из-за кафе, по их мнению, повсюду будут только фантики и стаканы. Не нашлось противников только у обещанных туалетных комнат.