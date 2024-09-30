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Общество

1 октября в Пензе перекроют участок улицы Лермонтова

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Во вторник, 1 октября, в Пензе закроют проезд на одном из участков улицы Лермонтова. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

1 октября в Пензе перекроют участок улицы Лермонтова

Речь идет об отрезке от проходной больницы имени Н. Н. Бурденко до строения на Лермонтова, 30. Движение здесь будет запрещено с 8:00 до 16:00.

«Ограничение вводится в связи с выполнением работ по благоустройству территории», - пояснили в управлении.

Пензенцам рекомендуют заранее спланировать маршрут объезда.

Ранее в Пензе перекрывали часть улицы 65-летия Победы. Мера была необходима из-за монтажных работ на автозаправочном комплексе «Роснефть».

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Источник — фото 2 городского управления ЖКХ
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