В Пензе закроют для проезда часть улицы 65-летия Победы

В среду, 25 сентября, в Пензе перекроют для движения участок дороги на улице 65-летия Победы.
Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.
Как пояснили в ведомстве, мера необходима в связи с проведением монтажных работ на автозаправочном комплексе «Роснефть».
Водителям следует учитывать это обстоятельство при выборе маршрута.
19 сентября в областном центре перекрыли движение по улице Максима Горького. На следующее утро центр города встал в пробках, из-за того что многие водители оказались не в курсе изменений.
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