У военнослужащих появилась еще одна льгота

17.09.2024 | 07:55

Во вторник, 17 сентября, вступает в силу постановление правительства, уточняющее порядок возмещения расходов военнослужащих на проезд и перевоз имущества.

Документ размещен на сайте Правительства РФ.

Сейчас на основании проездных документов военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей имеют право на компенсацию проезда и провоза багажа в поезде и самолете, на водном и автомобильном транспорте (за исключением такси).

Это касается случаев, когда они едут к новому месту службы, на ежегодный отдых и обратно, к месту реабилитации, лечения и обратно, а при увольнении - к выбранному месту жительства.

Теперь к этому списку добавился и личный автомобиль.

Министерство обороны, МВД и иные федеральные госорганы, в которых предусмотрена военная служба, обязаны «возмещать военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и их близким родственникам, имеющим соответствующее право, расходы по проезду и перевозу личного имущества, произведенные ими за свой счет», говорится в постановлении кабмина.

Порядок возмещения расходов за пользование автомобилем определят соответствующие подразделения государственных органов.